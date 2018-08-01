Рабочие визиты архиепископа Стефана в Жлобин

Вчера, 1 августа, в ходе своего визита в Жлобинский благочинный округ архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил рабочие поездки в строящиеся храмы Жлобина: святителя Василия Великого и святого мученика Иоанна Воина.

Здесь владыка ознакомился с ходом строительных работ.

Н.ВОРОНОВИЧ

На снимке: на территории храма святителя Василия Великого.

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