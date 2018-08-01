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Фотоконкурсу "Природа родного края" дан старт

02.08.2018 — Разное | Свислочская газета  
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1. Номинация «Чудо природы» - «Диво-дивное».

Фотоконкурсу "Природа родного края" дан старт

 

Этот загадочный зверь  мирно дремал на камнях возле речки Стачанки в д.Рыболы, гармонично вписываясь в окружающий рельеф, казалось, еще мгновение – и он спрячется в зарослях аира.

 

2. Номинация «В мире флоры» - «Поплаваем?».

Фотоконкурсу "Природа родного края" дан старт

 

Берег речки Стачанка в д.Рыболы богат на необычное: от старинной аллеи из вербы осталось несколько деревьев, часть из них сломало ветром, часть пошла на дрова, а часть одного  исполина превратилась в сказочное средство передвижения.

 

3. Номинация «В мире фауны» - «Что у нас здесь вкусного?».

Фотоконкурсу "Природа родного края" дан старт

 

Родительский дом в д.Рыболы утопает в цветах, яркие, разноцветные растения привлекают тружениц-пчел в поисках нектара. Раньше в саду была своя небольшая пасека, янтарный мед был хозяином на столе. Сейчас сюда наведываются «гости»-пчелы из соседних деревень.

 

Автор Песняк Светлана Георгиевна. 

 
 
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1. Номинация «Чудо природы» - «Диво-дивное».   Этот загадочный зверь  мирно дремал на камнях возле речки Стачанки в д.Рыболы, гармонично...
 
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