1. Номинация «Чудо природы» - «Диво-дивное».





Этот загадочный зверь мирно дремал на камнях возле речки Стачанки в д.Рыболы, гармонично вписываясь в окружающий рельеф, казалось, еще мгновение – и он спрячется в зарослях аира.

2. Номинация «В мире флоры» - «Поплаваем?».

Берег речки Стачанка в д.Рыболы богат на необычное: от старинной аллеи из вербы осталось несколько деревьев, часть из них сломало ветром, часть пошла на дрова, а часть одного исполина превратилась в сказочное средство передвижения.

3. Номинация «В мире фауны» - «Что у нас здесь вкусного?».





Родительский дом в д.Рыболы утопает в цветах, яркие, разноцветные растения привлекают тружениц-пчел в поисках нектара. Раньше в саду была своя небольшая пасека, янтарный мед был хозяином на столе. Сейчас сюда наведываются «гости»-пчелы из соседних деревень.

Автор Песняк Светлана Георгиевна.