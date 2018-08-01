Все усилия на уборку яровых



Уборка озимых колосовых на Свислоччине в стадии завершения. Аграрии всех сельхозпредприятий уже убрали ячмень и тритикале. 16% площадей озимой ржи осталось обмолотить в УСП «Новый Двор-Агро». В трех хозяйствах заканчивают молотить тритикале. Труженики УСП «Совхоз «Порозовский» убрали 91% площадей, занятых под эту культуру, УСП «Новый Двор-Агро» – 83%, филиала «Незбодичи» – 77%.



Всего по району сжато 57% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 31 июля намолочено 16 339 тонн колосовых.



В УСП «Совхоз «Вердомичи» все усилия направлены на жатву ярового ячменя. На утро вторника было обмолочено 33% площадей, засеянных этой культурой.



На поле, куда мы приехали, молотили ячмень шесть комбайнов КЗС-1218. Молодежный экипаж в составе старшего комбайнера Алексея Наваковского (на фото справа) и помощника комбайнера Олега Худика (на фото слева) по результатам жатвы по своему сельхозпредприятию находится в тройке лидеров. Для Алексея это четвертая жатва, а для Олега – первая. Вместе ребята трудятся первый год.





Здесь же трудится Владимир Бирюков (на фото слева). Он работает в учебном центре райсельхозпрода с 2000 года, и каждый год активно включается в уборочную кампанию. Десятый год Владимир Леонидович помогает УСП «Совхоз «Вердомичи». На этой жатве он управляется без помощника. Но тем не менее это не мешает ему быть лидером по намолотам.



Валерий Гайдученя (на фото в центре ) – механизатор с 26-летним стажем. Ни одна уборочная кампания не обходилась без него. Валерий Иосифович каждый год задействован на жатве. На этой страде у него в помощниках Владимир Янковский (на фото справа), который стал недавно работать в хозяйстве животноводом.







Лучшие по сельхозпредприятию результаты на отвозке зерна от комбайнов у водителя Сергея Боярчука. У него на счету 710 тонн зерна с учетом рапса.



Зерносушильный комплекс КЗСВ-30 «Лида-Арай» в Вердомичах во время уборочной страды работает бесперебойно. Зерно принимают и досушивают в две смены операторы Василий Карпук, Александр Дудак и их помощники Андрей Есько, Юрий Чилеко.



На поле удалось застать водителя Тадеуша Касинского, у которого почти четыре десятка лет водительского стажа. Он как раз подъехал на своем грузовике САЗ-3507 за зерном. Пару минут на беседу и фото – и в путь.





Урожай в нынешнем году не радует, но убрать его надо. Иначе никак нельзя, ведь вложено в каждое зернышко столько усилий и труда!

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.