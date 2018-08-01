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Благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем»

02.08.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 1 августа по 15 сентября 2018 года во всех регионах страны пройдут мероприятия Общереспубликанской благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи «В школу с Добрым Сердцем».

В ходе мероприятий волонтеры БРСМ будут оказывать адресную социальную поддержку семьям, которые испытывают трудности при подготовке детей к учебному году.

Принять участие в акции «В школу с Добрым Сердцем» могут все желающие. Волонтерскими отрядами принимаются канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, развивающие настольные игры, учебная литература, школьная и спортивная одежда, обувь – все то, что может пригодиться школьникам в учебном году.

В Минске принять участие в акции можно в ЦУМе, ГУМе, ТД «На Немиге», универмаге «Беларусь», ТЦ «Кирмаш».


 
Теги: Минск
 
 
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С 1 августа по 15 сентября 2018 года во всех регионах страны пройдут мероприятия Общереспубликанской благотворительной акции Белорусского...
 
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