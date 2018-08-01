Благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем»

С 1 августа по 15 сентября 2018 года во всех регионах страны пройдут мероприятия Общереспубликанской благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи «В школу с Добрым Сердцем».

В ходе мероприятий волонтеры БРСМ будут оказывать адресную социальную поддержку семьям, которые испытывают трудности при подготовке детей к учебному году.

Принять участие в акции «В школу с Добрым Сердцем» могут все желающие. Волонтерскими отрядами принимаются канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, развивающие настольные игры, учебная литература, школьная и спортивная одежда, обувь – все то, что может пригодиться школьникам в учебном году.



В Минске принять участие в акции можно в ЦУМе, ГУМе, ТД «На Немиге», универмаге «Беларусь», ТЦ «Кирмаш».



