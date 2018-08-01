Минприроды накажет передвижной зоопарк, на который жаловались беларусы, – теперь он не сможет работать

10 июля мы писали о передвижном зоопарке «Фламинго» (он же «Зоомир» и «Венера»), который содержит животных в ужасных условиях. Беларусы написали петицию в Минприроды с требованием конфисковать зверей у этого зоопарка, ее подписали больше четырех тысяч человек. Наконец, пришел ответ от чиновников.

Что сказало Минприроды

В ответе, подписанном замминистра Александром Корбутом, сказано, что директор зоопарка уже не раз привлекался к ответственности за нарушение требований к содержанию животных. Поэтому Минприроды поручило местным властям не предоставлять зоопарку «Фламинго» права на экспонирование животных и подготовило проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил содержания диких животных. Сейчас статья 15.32 не предусматривает конфискации животных – чиновники попросту не имеют право их забрать.

Что за передвижной зоопарк

Тульский передвижной зоопарк «Фламинго» (он же «Зоомир» и «Венера») в ноябре 2017 года приехал в Новую Боровую. Животные ютились в маленьких клетках, которые в десятки раз были меньше установленных норм. Сам зоопарк меньше всего походил на развлечение. Скорее, это было похоже на камеры пыток. В таких условиях животные банально сходят с ума — ни развернуться, ни прыгнуть, ни пройти. В итоге в зоопарк приехали журналисты, чиновники и зоозащитники. По результатам проверок зоопарку выставили предписание: привести в соответствие нормам условия содержания животных и выплатить штрафы в течение трех месяцев.

После скандала «Фламинго» уехал в другие города Беларуси. Полгода передвижной зоопарк нигде не всплывал – и только в июне возмутились жители Светлогорска. Кардинально в зоопарке ничего не изменилось – летки остались такими же маленькими, за животными никто не следит, работникам абсолютно наплевать на состояние зверей. И если в ноябре было холодно, то в июне обитатели зоопарка днями напролет сидят в клетке без воды на тридцатиградусной жаре.