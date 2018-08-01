«Не экономика, а картинка с выставки». Романчук про госдолг, трудоустройство и Декрет №7, который не работает

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook в семи пунктах раскритиковал работу правительства в области экономики. Он не согласился с оптимистичными и позитивными комментариями премьер-министра Андрея Кобякова на заседании Совета Министров: «Не экономика, а картинка с выставки». KYKY кратко пересказывает, чем недоволен экономист.

Романчук обратил внимание на слова премьер-министра о том, что «в целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития… Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста». Экономист не считает нормальным, когда начальство при оценке своей работы говорит «в целом», и утверждает, что самое главное – то, что скрывается за этой фразой.

За что Романчук критикует правительство

Увеличили реальную зарплату на 13%, когда производительность труда выросла только на 5%.

При росте промышленности чистая прибыль сократилась на 23,9%. Появилось больше убыточных предприятий. Сумма чистого убытка убыточных организаций выросла в 2,2 раза. Сельское хозяйство сработало еще хуже – сумма чистого убытка на одну убыточную организацию выросла в 3,1 раза.

Доходы бюджета от сектора госуправления составили 43,7% ВВП при скандально низком качестве государственного инвестирования и потребления. Власти стимулируют текущее потребление и не формируют культуру сбережения.

Рост токсичных, неработающих активов и ресурсов. Складские запасы увеличились на 576,8 миллионов рублей. Объем неиспользуемого имущества превысил 2 млн. квадратных метров. Введенное в эксплуатацию, но не используемое имущество – это десятки миллиардов долларов, если брать по объемам закачанных в них государственных ресурсов.

За полгода было уволено на 35748 человек больше, чем принято на работу. Для сравнения – за весь 2017г. число уволенных превысило число принятых на работу на 41113 человек. Безработица составила 4,7%. Ускоряется трудовая (гастарбайтерская) миграция трудолюбивых, талантливых, предприимчивых людей.

Госдолг Беларуси на 1 июля составил 42 миллиарда рублей. При заявленных темпах роста экономики внешний долг уменьшился с начала года только на 0,5%. При этом внутренний долг за полгода вырос на 0,9% – 9,3 миллиардов рублей. Большая доля даже внутреннего долга – в иностранной валюте. Правительство взяло в долг очень дорогие деньги и продолжает искать новые кредиты, а не стратегически перспективные инвестиции. Минфин Беларуси договорился с целым рядом российских структур по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси в самой России.

Декрет № 7 о развитии предпринимательства практически не работает. Коррупционные скандалы в Минздраве, Мингорисполкоме, целом ряде районов рельефно показывают основных бенефициаров существующей модели – номенклатурно-краснодиректорские организованные группировки.