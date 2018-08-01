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Беларусь и Иран договорились о бартере нефти на оборудование

02.08.2018 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Иран договорились о бартере нефти на оборудование

фото: UDF.by

Тегеран и Минск договорились о бартерном обмене нефти на промышленную технику, заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.

«Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктов на промышленную технику», - заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan, передает агентство Mehr.

Иные подробности сделки не сообщаются.

В мае посол Ирана в Беларуси заявлял, что Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Беларусь, пишет Interfax.by.

«Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается», - сказал тогда Овейси.

Как сообщалось, из-за разногласий в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ уменьшился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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Тегеран и Минск договорились о бартерном обмене нефти на промышленную технику, заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.
 
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