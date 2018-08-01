Переданные Северной Кореей тела американских солдат доставили в США

В США доставили тела американских солдат, которые передала Северная Корея.

На авиабазу «Хикам» на Гавайях доставили 55 тел. В торжественной церемонии принял участие вице-президент США Майк Пенс (его отец воевал на Корейском полуострове). Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков военных во время исторической встречи в Сингапуре. Сейчас американский президент заявляет, что ждёт новой встречи с главой КНДР.