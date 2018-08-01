|
Женское приложение от Гурского научили распознавать бесплодие
>
Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, теперь умеет обнаруживать заболевания – в частности, синдром поликистозных яичников (PCOS), который встречается у 10% женщин и приводит к бесплодию. Об этом рассказал сооснователь компании Андрей Ковзел на своей странице в Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, теперь умеет обнаруживать заболевания – в частности, синдром поликистозных яичников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)