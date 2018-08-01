Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, теперь умеет обнаруживать заболевания – в частности, синдром поликистозных яичников (PCOS), который встречается у 10% женщин и приводит к бесплодию. Об этом рассказал сооснователь компании Андрей Ковзел на своей странице в Facebook.



По словам Андрея, виртуальный ассистент научился искать сигналы, которые могут говорить о наличии PCOS у девушек – приложение проведет диалог с пользовательницей и, в зависимости от результатов, посоветует обратиться к врачу и провести диагностику. Потом Flo поможет женщине изменить свой образ жизни, чтобы вылечиться – например, подготовит программу по увеличению физической активности. «Для этого мы применим ультра современные методы по изменению поведения, которые помогут избавиться от вредных привычек и приобрести полезные. Flo продолжит двигаться в сторону превентивной медицины. Женщины, которые его используют, будут объективно здоровее», – говорит Андрей Ковзел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женское приложение от Гурского научили распознавать бесплодие Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, теперь умеет обнаруживать заболевания – в частности, синдром поликистозных яичников...