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Женское приложение от Гурского научили распознавать бесплодие

02.08.2018 12:16 — Разное | KYKY  
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Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, теперь умеет обнаруживать заболевания – в частности, синдром поликистозных яичников (PCOS), который встречается у 10% женщин и приводит к бесплодию. Об этом рассказал сооснователь компании Андрей Ковзел на своей странице в Facebook. 
 
По словам Андрея, виртуальный ассистент научился искать сигналы, которые могут говорить о наличии PCOS у девушек – приложение проведет диалог с пользовательницей и, в зависимости от результатов, посоветует обратиться к врачу и провести диагностику. Потом Flo поможет женщине изменить свой образ жизни, чтобы вылечиться – например, подготовит программу по увеличению физической активности. «Для этого мы применим ультра современные методы по изменению поведения, которые помогут избавиться от вредных привычек и приобрести полезные. Flo продолжит двигаться в сторону превентивной медицины. Женщины, которые его используют, будут объективно здоровее», – говорит Андрей Ковзел.

 
 
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Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, теперь умеет обнаруживать заболевания – в частности, синдром поликистозных яичников...
 
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