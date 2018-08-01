К 2024 году Россия перестанет продавать Беларуси нефть по льготной цене. Почему это плохо

Долгие годы Беларусь получала от России нефть по льготным ценам. Но к 2024 году это закончится – соседи в следующем году начнут налоговый маневр. Это приведет к «дыре» в беларуском бюджете и потере 3,8% ВВП в течение пяти лет, пишет Thinktanks.by.

Что за налоговый маневр

Суть налогового маневра – в постепенном отказе России от экспортной пошлины на нефть и повышением налога на добычу нефти. Это приведет к переходу на мировую цену на нефть для внутренних российских потребителей к 2024 году. И Беларусь не сможет получать топливо по льготным ценам. По прогнозу Минфина, из-за этого ежегодные доходы беларуского бюджета могут сократиться в течение ближайших 5 лет на 3,8% ВВП. По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, реальные потери могут оказаться даже более серьезными – сократятся доходы беларуских НПЗ, и они станут выплачивать меньше налогов.

Как он на нас влияет и что делать

При получении нефти по льготным ценам НПЗ могли поставлять конечный продукт на большие расстояния. Но после завершения налогового маневра Беларусь будет получать сырье по мировой цене, поэтому транспортные издержки сделают нашу продукцию невыгодной. Из-за низкого качества вряд ли получится выйти на рынки Польши и стран Балтии. «Возможно, удастся по мировой цене поставлять нефтепродукты в Россию – сегодня она импортирует нефтепродукты из-за низкой глубины переработки на собственных заводах», – считает Александр Чубрик.

Но проблема в том, что налоговый маневр произойдет не завтра, поэтому Россия может провести реконструкцию своих НПЗ, и тогда наша продукция будет ей не нужна.

Эксперт отметил, что раньше при проблемах с бюджетом Беларусь получала помощь от России – обычно в виде льготных цен на поставки энергоресурсов. «Однако после завершения налогового маневра у нас с Россией будут действительно равные условия. У Минска останется только возможность обращаться за кредитами, а это совсем другое дело. Долгая история энергетических субсидий заканчивается, и нашему бюджету нужно к этому готовиться», – подчеркнул Александр Чубрик. По его словам, «сегодня нефтяные деньги идут в основном на погашение внешнего долга. Поэтому важно уже сейчас пересмотреть стратегию управления внешним долгом с учетом завершения маневра».