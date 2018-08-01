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Бассейн в доме Николь Кидман атаковал тарантул. Она не растерялась и поймала его

02.08.2018 12:05 — Разное | Tut.by  
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Поклонники Николь Кидман получили возможность убедиться в ее редком самообладании и храбрости не только в кино, но и в жизни. 51-летняя актриса поделилась видео — на днях она поймала большого тарантула около бассейна своего дома. В записи слышно, как дети Николь, 10-летняя Сандей Роуз и 7-летняя Фэйт Маргарет, кричат матери, что паук опасен.


Запечатленная Николь сцена начинается с того, что дочки отчаянно кричат: «Мама, назад! Не подходи туда! Там паук! Это тарантул, да?».

Оказалось, это действительно был тарантул, укусы которого могут быть крайне опасны. Но Кидман не побоялась насекомого. Актриса поймала паука в стеклянную банку и отпустила. «Позаботьтесь об этом паучке, пожалуйста» — невозмутимо сообщила Кидман, после чего в шутку добавила — «Help!» (помогите).

 

House guest! Catch and release… spider released unharmed and healthy ❤️Happy Sunday

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 29 Июл 2018 в 11:41 PDT

«У нас в доме был гость. Я его поймала и выпустила — живого и невредимого!» — сообщила Кидман в подписи к видео .

Сама Кидман, кстати, незадолго до встречи с тарантулом доказала, что она не просто не боится насекомых: она их ест.

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Если вы еще не в курсе, рассказываем: в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить 10 парных билетов в аквапарк «Дримлэнд». Победители будут объявлены 3 августа.


 
 
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Николь Кидман выложила в свой Instagram видео о том, как поймала паука.
 
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