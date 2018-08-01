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Бассейн в доме Николь Кидман атаковал тарантул. Она не растерялась и поймала его
Поклонники Николь Кидман получили возможность убедиться в ее редком самообладании и храбрости не только в кино, но и в жизни. 51-летняя актриса
Запечатленная Николь сцена начинается с того, что дочки отчаянно кричат: «Мама, назад! Не подходи туда! Там паук! Это тарантул, да?».
Оказалось, это действительно был тарантул, укусы которого могут быть крайне опасны. Но Кидман не побоялась насекомого. Актриса поймала паука в стеклянную банку и отпустила. «Позаботьтесь об этом паучке, пожалуйста» — невозмутимо сообщила Кидман, после чего в шутку добавила — «Help!» (помогите).
«У нас в доме был гость. Я его поймала и выпустила — живого и невредимого!» — сообщила Кидман в подписи к видео .
Сама Кидман, кстати, незадолго до встречи с тарантулом доказала, что она не просто не боится насекомых:
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Николь Кидман выложила в свой Instagram видео о том, как поймала паука.
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