Мужская юниорская сборная Беларуси по баскетболу  (U-18) вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская юниорская сборная Беларуси по баскетболу (возраст игроков до 18 лет) вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в дивизионе «Б».

В заключительном матче группового этапа белорусы были сильнее румынских баскетболистов – 97:69. Они со второго места в группе «А» вышли в плей-офф. Соперником нашей команды в 1/4 финала будет сборная Эстонии. Матч пройдёт завтра. По итогам турнира три лучшие команды получат путёвки в элитный дивизион чемпионата Европы.