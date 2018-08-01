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Мужская юниорская сборная Беларуси по баскетболу (U-18) вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская юниорская сборная Беларуси по баскетболу (возраст игроков до 18 лет) вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в дивизионе «Б».
В заключительном матче группового этапа белорусы были сильнее румынских баскетболистов – 97:69. Они со второго места в группе «А» вышли в плей-офф. Соперником нашей команды в 1/4 финала будет сборная Эстонии. Матч пройдёт завтра. По итогам турнира три лучшие команды получат путёвки в элитный дивизион чемпионата Европы.
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В заключительном матче группового этапа белорусы были сильнее румынских баскетболистов – 97:69.
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