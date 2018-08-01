​Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал представительного теннисного турнира в Сан-Хосе

В одну восьмую белоруска вышла без борьбы (её соперница – испанка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира из-за травмы). Затем Азаренко без проблем справилась с россиянкой Анной Блинковой.

Матч продлился меньше часа, и в нём Виктория отдала всего один гейм – 6:1, 6:0. Следующей соперницей нашей теннисистки станет американка Дэниэль Коллинз, которая выбила из борьбы ещё одну белоруску – Веру Лапко.