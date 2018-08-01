Если нет паспорта. Кредит не возьмешь, а вот билет на поезд купишь

Нередко попадаешь в ситуации, когда паспорта на руках нет, а без него никак. Надо, например, взять кредит или получить посылку. Все, что есть в распоряжении, - только ксерокопия главного документа, удостоверяющего личность. «АиФ» решил узнать, что можно сделать по ксерокопии паспорта.

На почте

Документы, которые позволяют получить на почте посылку или заказ из интернет-магазина, перечислены в правилах оказания почтовых услуг. Это паспорт, водительские права, военный билет, свидетельства о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь. Также это может быть свидетельства о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность). Так что ксерокопия вряд ли подойдет, пояснили «АиФ» в РУП «Белпочта». Кстати, если вы не можете попасть в свое почтовое отделение сами, можете отправить за посылкой члена семьи или друга, но имеющего доверенность и один из вышеперечисленных документов.

При покупке билета на поезд или самолет

Если вы отправляетесь в поездку по Беларуси, то для покупки билета не нужны никакие документы. А для зарубежных поездок без паспорта уже не обойтись. Для покупки квитка достаточно сведений о вашем удостоверении личности. Так, в железнодорожную кассу можно смело приходить с выписанными на листочек паспортными данными, и билет вам продадут. Поэтому ксерокопию паспорта тут примут без проблем.

Билет на самолет можно купить через Интернет, и неважно, есть у вас паспорт или его ксерокопия: все равно без паспортных данных прибрести проездной документ не удастся. Как рассказали в офисе продаж «Белавиа», не возникнет проблем с покупкой билета по ксерокопии паспорта и в кассе.

При закрытии больничного листа

Как пояснили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома, больничный открывают при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Им являются паспорт гражданина Беларуси, вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца.

Если человек обратился в поликлинику без паспорта, больничный ему также откроют, но сделают в документах соответствующую отметку. Ему выдадут бумагу, которая подтверждает временную нетрудоспособность: или листок нетрудоспособности, или справку о временной нетрудоспособности. Во время периода нетрудоспособности этот документ будут продлевать, а затем закроют и укажут, с какого числа человек может приступить к труду. На документе будет стоять печать врача. Но печать учреждения здравоохранения, которое заверяет этот листок нетрудоспособности, не ставится до того момента, пока человек не покажет паспорт или удостоверение беженца.

Человек может выйти на работу, но оплате больничный будет подлежать только тогда, когда он будет заверен печатью поликлиники. А ее поставят, после того как по паспорту сверят, этот ли человек обращался за медицинской помощью.

При получении кредита

Как пояснили в колл-центре Беларусбанка, клиентов обслуживают исключительно по паспорту. Для того чтобы, например, оформить кредит, необходимо представить копию паспорта с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность.