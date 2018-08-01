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МТС сделал скидку на флагманские смартфоны Samsung
МТС
Устройства по сниженной цене доступны при покупке как одни платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев без процентов и первого взноса. Всем покупателям положен подарок — полгода мобильного интернета без ограничения по скорости, трафику и «раздаче» другим устройствам.
Прежняя стоимость Samsung Galaxy S9 (64 ГБ) составляла 2099 рублей, нынешняя — 1999 рублей (минус 100 рублей). Galaxy S9+ (64 ГБ) подешевел с 2339 до 2299 рублей (минус 40 рублей), Galaxy S9+ (256 ГБ) — с 2599 до 2499 рублей (минус 100 рублей).
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