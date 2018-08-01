Зерновые и зернобобовые культуры убраны в области на 2/3 посевов

На утро 2 августа хлеба были обмолочены на 211 455 гектарах, или на 66% зернового клина области.Самый высокий показатель по темпам уборки – 88% – у аграриев Гродненского района. Менее 20 % посевов осталось убрать хлеборобам Берестовицкого и Волковысского районов. Всего же экватор жатвы уже перешагнули 15 из 17 районов области.

Общий намолот зерновых и зернобобовых культур на Гродненщине приблизился к 650 тысячам тонн, из них более 120 тысяч тонн на счету аграриев Гродненского района. На Щучинщине валовый сбор зерна превысил 60 тысяч тонн, в Вороновском районе – 50 тысяч.

Самая высокая урожайность в Гродненском районе – 46,8 центнера с гектара. По 44,6 центнера зерна на круг собирают хлеборобы Кореличского района.





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