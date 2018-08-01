|
Скорость на автобанах в Австрии увеличили до 140 км/ч
Информация для любителей прокатиться с ветерком. Правда, для этого придётся отправиться в Австрию.
Там увеличили скорость на автобанах до 140 км/ч. Пока речь только о нескольких участках в федеральных землях Верхняя и Нижняя Австрия. Если эксперимент себя оправдает, скоростной режим увеличат по всей стране. Впрочем, новые правила только для хороших погодных условий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока речь только о нескольких участках в федеральных землях Верхняя и Нижняя Австрия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)