Apple признали виновной в нарушении патентов и обязали выплатить 145 миллионов долларов

Apple признали виновной в нарушении двух патентов компании WiLAN и обязали выплатить 145 миллионов долларов. Об этом пишет PhoneArena.



Фото: Reuters

WiLAN — компания, которая занималась разработками в сфере беспроводных телекоммуникационных технологий. В 2006 году руководство решило сосредоточиться на лицензировании и патентировании своей интеллектуальной собственности. К 2015 году у WiLAN было около 10 тысяч патентов, а группа по исследованиям и разработкам (R&D) отделилась в отдельную организацию.

История судебных тяжб между Apple и WiLAN началась в 2007 году. Тогда WiLAN утверждала, что Apple незаконно использует ее патенты на Wi-Fi. Через три года подобное заявление прозвучало и по поводу технологии Bluetooth. Вероятно, крупнейшая победа Apple над WiLAN произошла в 2013 году, когда компании из Купертино удалось не выплатить ни копейки в деле, в котором также участвовали Dell, HTC и HP.

Недавно на сайте компании WiLAN появилась запись, в которой говорится о решении окружного суда обязать Apple выплатить 145 миллионов долларов в пользу WiLAN из-за нарушения двух патентов. Последние использовались в смартфонах Apple начиная с iPhone 6 в 2014 году.

В PhoneArena пишут, что Apple подаст апелляцию на это решение.

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