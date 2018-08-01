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Чиновники хотят отменить для иностранцев сбор за проезд по платным дорогам страны

02.08.2018 13:43 — Разное | KYKY  
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С 2019 года в Беларуси хотят отменить сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования, пишет БелТА с ссылкой на заместителя министра по налогам и сборам Эллу Селицкую. Причина в маленьких доходах от этого сбора – 9 миллионов рублей за год.

По мнению замминистра, после отмены сбора доходы увеличатся, потому что Беларусь – «транзитное государство». 
 
«Предлагается отменить сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования, учитывая, что поступления от этого сбора незначительные. В 2018 году они составляют около Br9 млн. Полагаю, что после отмены этого сбора негативных последствий не будет, а скорее, наоборот, с учетом того, что мы транзитное государство, можем рассчитывать на приток денежных средств в страну в больших объемах», – сказала Элла Селицкая.

 
 
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С 2019 года в Беларуси хотят отменить сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования, пишет БелТА с ссылкой на заместителя министра по налогам и сборам...
 
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