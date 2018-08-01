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Чиновники хотят отменить для иностранцев сбор за проезд по платным дорогам страны
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С 2019 года в Беларуси хотят отменить сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования,
По мнению замминистра, после отмены сбора доходы увеличатся, потому что Беларусь – «транзитное государство».
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С 2019 года в Беларуси хотят отменить сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования, пишет БелТА с ссылкой на заместителя министра по налогам и сборам...
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