Треть вакансий в Новополоцке – с зарплатой до 400 рублей. С заработком больше 1000 рублей – около 5%

Управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома 1 августа опубликовало новый список вакансий по городу. Мы высчитали процент самых низко- и высокооплачиваемых специальностей.

Для расчетов редакция gorod214.by взяла только вакансии с постоянной и полной занятостью. Оказалось, что 14,8% из всех вакансий предлагаются с минимальной зарплатой 305 рублей. Практически столько же (15,2%) – с зарплатой до 400 рублей (включительно).

Что касается «дорогих» вакансий, с зарплатой 1000 рублей и более, их в списке 5,6%. Высокооплачиваемые рабочие места ожидаемо предлагают «Нафтан», «Полимир», «Измеритель» и «СРСУ-3 г. Новополоцк». Две вакансии с 1000 рублей также предлагает ООО «Ресттрэйд».

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