Грабят не только по дороге в Одессу. На Птичи в авто разбили стекло и украли сумку

Недавно мы писали о дерзких ограбления белорусов по дороге в Одессу. Сегодня в редакцию обратился читатель Александр и рассказал, что нечто подобное произошло с ним в Беларуси на оборудованной и относительно оживленной парковке возле городского пляжа реки Птичь.





Александр и Анастасия (имена изменены. — Прим. AUTO.TUT.BY) решили после работы искупаться в Птичи. В 19.10 они припарковали свой автомобиль на оборудованной парковке и пошли к реке. Через 40 минут супруги вернулись и обнаружили, что в автомобиле разбито стекло. Выяснилось, что злоумышленник украл мужскую сумку с деньгами и документами.

— Мы вызвали милицию в 20.00. Через полчаса приехали сотрудники и сказали, что нужно ждать следственно-оперативную группу, после чего уехали. Группа приехала только в 22.40. Осмотр места происшествия и составление документов заняли 3,5 часа, — рассказал Александр.





Пока оформлялись все документы, к супругам подошла женщина и рассказала, что накануне в такое же время пытались ограбить ее автомобиль, но там сработала сигнализация, что спугнуло злоумышленника. Сотрудники милиции, по словам Александра, обмолвились, что кражи из автомобилей здесь совершаются постоянно.

— Несмотря на то что меры предосторожности были приняты (сумка лежала между водительским и задним сиденьем и была прикрыта пакетом с вещами), произошло это ограбление. Мы предполагаем, что злоумышленник следил за нами и видел, куда мы перекладываем борсетку. Его не остановило даже то, что в это время на парковке было довольно много людей, — добавил читатель.





Напомним, недавно бобруйчанина, который с семьей ехал на отдых в Одессу, наглым образом ограбили прямо в машине . У заправки Shell в городе Белая Церковь неизвестные разбили стекло в авто, забрали сумочку с деньгами и документами и порезали шины в машине. После этого об ограблениях в Украине TUT.BY рассказали еще несколько семей.