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Футболист сборной России признался, что сам был за рулем разбитого BMW, ему грозит 15 суток
Футболист сборной России Федор Смолов, не забивший послематчевый пенальти в четвертьфинале с Хорватией на домашнем чемпионате мира, признался, что был за рулем автомобиля, когда тот
Игрока сборной России допросила полиция Краснодарского края, и тот признал вину, сообщает
Представители правоохранительных органов встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар».
Федор рассказал, что был за рулем своего BMW, когда снес ограду. Смолов сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление.
Теперь нападающий ждет суда — за оставление ДТП его могут лишить прав и арестовать на 15 суток.
Смолов был за рулем BMW M5 First Edition, на котором обычно ездит его девушка.
В ДТП никто не пострадал.
По
Полиция выяснила, что в ночь ДТП Федор Смолов просто не стал вызывать ГИБДД. Он бросил разбитую BMW на дороге, вызвал эвакуатор и ушел.
К вечеру 1 августа появилась версия, что Федор Смолов не находился в автомобиле в момент ДТП, а якобы
Позже появилась информация, что автомобиль футболиста сборной России был
Видео:
BMW M5 First Edition — специальная модель, которая была выпущена ограниченной серией в 400 экземпляров, из них 20 — в России. Цена на M5 First Edition начинается от 8 990 000 рублей (около 142 тысяч долларов).
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Футболист сборной России Федор Смолов, не забивший послематчевый пенальти в четвертьфинале с Хорватией на домашнем чемпионате мира, признался, что был за рулем...
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