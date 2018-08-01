Беларусь в лидерах по закупкам украинских круп и хлопьев





С июля 2017 по июнь 2018 года Беларусь импортировала из Украины 17,6 тыс. тонн круп и хлопьев. Это на 4,4 тыс. тонн больше, чем в предыдущем сезоне.

Увеличив закупки на 33%, Беларусь стала крупнейшим импортером в этой категории товаров.

На втором месте по импорту украинских круп и хлопьев находится Польша, которая закупила в 2,2 раза больше, чем годом ранее – 5,7 тыс. т. Также на 9% выросли объемы экспорта в Израиль – до 5,4 тыс. т, что позволило стране занять третье место рейтинга, сообщает agronews.com cо ссылкой на АПК-Информ.

Всего в сезоне 2017–2018 Украина поставила за рубеж 63,2 тыс. т круп и хлопьев против 65,8 тыс. т годом ранее.