Премьер Гройсман может лишиться поста в октябре, считает депутат от фракции Порошенко

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник выразил мнение, что текущей осенью премьер-министр Украины Владимир Гройсман может быть отправлен в отставку.

Комментируя в среду вечером в эфире телеканала "112. Украина" предложение президента Украины Петра Порошенко по созданию межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес РФ иска за нанесенный ущерб в Донбассе, И.Винник сказал: "Это (размер убытков) должна выяснить межведомственная рабочая группа, которая должна работать при правительстве, надеюсь Гройсмана. Если он этого не сможет сделать, будем искать другого премьера, который, возможно, с сентября-октября, может сделать соответствующие шаги в пользу интересов безопасности и в целом Украины".

На вопрос, прогнозирует ли депутат смену премьера осенью, И.Винник ответил: "Безусловно. В октябре возможно".

При этом И.Винник подчеркнул, что предположение о возможной смене главы правительства является его личным мнением. "Это мое субъективное мнение. Фракция не собиралась по этому вопросу. Я его высказываю как народный депутат, секретарь комитета нацбезопасности и обороны", - сказал он.

И.Винник также считает, что отставка В.Гройсмана возможна в связи с "провалом бюджетной политики, провалом финансирования оборонных программ, задержкой с выплатами пенсий, существенными проблемами с обслуживанием внешних долгов".