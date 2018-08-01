Беларусь в настоящее время не реализует проект с Ираном по обмену нефти на оборудование, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в четверг.

"У Беларуси хорошие, конструктивные отношения с Ираном, сотрудничаем по ряду направлений, однако проекта по бартеру в работе нет", - сказал А.Глаз.

Накануне иранское агентство Mehr News Agency сообщило со ссылкой на посла Ирана в Беларуси Мостафу Овейси, что "Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику".

Данное заявление дипломат сделал на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan.

Подробности сделки не сообщались.

В мае посол Ирана в Беларуси заявлял, что Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Беларусь.

"Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается", - сказал тогда М.Овейси.

Как сообщалось, из-за разногласий в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ уменьшился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.

Тогда же президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал А.Лукашенко.

Позднее стало известно, что Иран поставил в Беларусь в 2017 году две партии нефти. По информации иранского посла, одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая -800 тыс. баррелей.