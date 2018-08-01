|
Китай призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли
Китай после сообщений о намерении США увеличить пошлины на китайские товары призвал США вернуться к здравому смыслу и не заниматься шантажом, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
"Мы советуем США отказаться от шантажа, потому что против Китая это не работает", - сказал в четверг Гэн Шуан.
Ген Шуан выразил надежду на то, что Вашингтон "вернется к здравому смыслу, потому что его действия ведут только к разрушению".
Представитель МИД Китая подчеркнул, что "двери для диалога все еще открыты, но переговоры должны быть основаны на взаимном доверии и уважении, а также равенстве".
В среду агентство Bloomberg и газета Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на китайское товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер позднее подтвердил, что президент США рассматривает вопрос о повышении ввозной пошлины на китайские товары.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай после сообщений о намерении США увеличить пошлины на китайские товары призвал США вернуться к здравому смыслу и не заниматься шантажом, сообщает агентство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)