Россияне везли через границу в тайнике химические препараты

Граждане Российской Федерации пытались незаконно ввезти через литовско-белорусскую границу на территорию ЕАЭС химические препараты, сокрыв их в тайниках грузового автомобиля.

Согласно сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, в транспортном средстве, следовавшем через пункт пропуска «Привалка», перемещались цветы. Однако в ходе проведения таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса под декоративной обшивкой и спойлером кабины автомобиля гродненскими таможенниками обнаружены тайники. При осуществлении досмотра из мест сокрытия извлечено 44 кг химического препарата «фунгицида» и «инсектицида», применяемого в садоводстве для уничтожения паразитов, грибов и вредных насекомых.

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.15 № 30 «О мерах нетарифного регулирования», препараты, предназначенные для обработки растений, можно перемещать через границу ЕАЭС только при наличии разрешительных документов.

Подобные документы у россиян отсутствовали, соответственно они и пытались незаконно переместить товары в тайниках.

Автомобиль DAF 2012 г.в. как средство сокрытия товара, а также незаконно перемещаемый препарат изъяты до решения суда, в который уже направлены материалы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, сообщает Гродненская региональная таможня.