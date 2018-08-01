​Франция ужесточает въезд для мигрантов

После длительных дискуссий парламент принял новый более жёсткий иммиграционный закон.

«За» проголосовали 100 депутатов Национального собрания, «против» – 25, ещё 11 воздержались. Согласно новым правилам, значительно сокращается срок подачи запроса на предоставление убежища, как и длительность его рассмотрения (с 11 до 6 месяцев). Это позволит ускорить процесс выдворения нелегальных мигрантов с территорию страны. Инициативу поддержал президент Эммануэль Макрон, против выступили правозащитники и оппозиция.