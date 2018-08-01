|
Просевший участок путепровода на МКАД отремонтируют к 1 октября
Ремонт просевшего участка путепровода на МКАД в районе Лошицы планируется завершить к 1 октября, сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности директора предприятия «Горавтомост» Александр Анциперович.
«Планируется заменить все семь балок, включая лопнувшую. После этого движение по внутреннему кольцу будет восстановлено», — сказал Александр Анциперович.
Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой
На месте происшествия уже работала расширенная комиссия, проведено обследование, которое предварительно показало, что провал образовался из-за дефекта одного из перекрытий. Сегодня в Мингорисполкоме состоялось совещание, выработан план действий на текущий момент и перспективу.
Ранее специалисты «БелдорНИИ» проводили обследование этого участка МКАД и сделали заключение
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Планируется заменить все семь балок, включая лопнувшую. После этого движение по внутреннему кольцу будет восстановлено", - сказал Александр Анциперович.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)