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Автобус с россиянами перевернулся в Беларуси
02.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси перевернулся автобус с россиянами, сообщает «МИР 24» со ссылкой на агентство
По его данным, в больницу были доставлены 12 человек. Серьезных травм никто не получил. Восемь из них уже осмотрены врачами.
Ранее, 29 июля, более 20 человек пострадали в результате
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В больницу доставлены 12 человек. Серьезных травм никто не получил.
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