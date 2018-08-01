Быховчанка выиграла автомобиль в игре «Евроопта»

В темпе вальса огненно-рыжий «Хёндэ Крета» помог разыграть телеведущий и профессиональный хореограф Александр Меженный. Удача сделала реверанс в адрес Людмилы Катрулиной, пенсионерки из города Быхова Могилевской области.

«Вы что, шутите? Это что, розыгрыш? – изумленно воскликнула Людмила, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире из студии игры. – С ума сойти! Ура, ура, ура!»

«Я думала, простой человек никогда не может выиграть крупный приз, а оказывается, все возможно! – призналась эта победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. – Уже муж поздравил, дочка, соседи!» Кстати, что символично, звонок застал Людмилу прямо возле «Евроопт»!