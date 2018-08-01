15-летний велосипедист попал под машину в Быхове – парень был в наушниках

Подросток на велосипеде попал под машину в Быхове. ДТП произошло 1 августа в семь часов вечера на улице Калинина. Как сообщили в УГАИ УВД, 23-летний житель Бобруйска на автомобиле «Фиат Дукато» на перекрестке с улицей Некрасова совершил наезд на велосипедиста. 15-летний парень внезапно выехал со второстепенной дороги справа на главную.

Подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Он ехал по дороге один, без сопровождения взрослых, был в наушниках. По факту ДТП Быховским РОВД проводится проверка.