В Бресте стартовал музыкальный проект «Песни о Бресте»

2018 год – время реализации масштабной подготовительной кампании к миллениуму нашего родного города. В активную фазу вошло строительство стратегически значимых объектов, не уступает ему благоустройство улиц и дорог, приведение в порядок фасадов зданий, их художественное оформление. Всё это создает в Бресте комфортную городскую среду.



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Параллельно разработана концепция празднования 1000-летия города, благодаря которой брестчане и гости смогут принять участие, без преувеличения, в тысяче и одном мероприятии. Самые яркие станут традиционными и пополнят список узнаваемых «брендов» города. Знаковые — навсегда будут вписаны в летопись 1000-летнего Бреста.

Одним из таких станет музыкальный проект «Песни о Бресте», организатором которого выступил Брестский городской исполнительный комитет.

Уважаемые авторы и композиторы!

Возможно, вы давно мечтали написать песню о своем городе, а может у вас уже есть готовый продукт? Тогда приглашаем принять участие в музыкальном проекте «Песни о Бресте».

Заявки направляются ценной бандеролью по адресу:

224005, г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 416,

с пометкой «Музыкальный проект «Песни о Бресте»

или подается лично.

Внимание!

Последний день приема заявок 1 сентября 2018 г.

Участвуйте и побеждайте!

Мы будем рады всем участникам, готовым реализовать свой творческий потенциал в песенном творчестве на благо родного города!

Более подробная информация об условиях проведения музыкального проекта «Песни о Бресте» ТУТ .