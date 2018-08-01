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В Оршанском районе перевернулся очередной туристический автобус

02.08.2018 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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В Оршанском районе перевернулся очередной туристический автобус
УГАИ УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, утром 2 августа автобус компании Ecolines сообщением «Киев-Таллинн» проезжал по территории Беларуси. Около 4.30 утра на 186-м км трассы М8 около деревни Светочевка Оршанского района водитель уснул за рулем и совершил наезд на световую опору.

В Оршанском районе перевернулся очередной туристический автобус В Украине попал в аварию очередной автобус с белорусскими туристами

В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00.

В момент аварии в салоне находились 53 человека. Среди них граждане Украины, Молдовы и России, белорусов в автобусе не было. 12 человек были отправлены на медицинское обследование в ближайшую больницу.

Серьезных повреждений ни у кого из находившихся в салоне автобуса не выявлено. Сотрудники белорусской милиции и работники МЧС организовали доставку пассажиров в гостиницу в Оршу. Спустя несколько часов все пассажиры продолжили поездку на резервном автобусе, который прибыл из Лиды. Два водителя пострадавшего автобуса остались ждать эвакуатора, вызванного из Риги (Латвия).

АВАРИЯ ЗА АВАРИЕЙ

Отметим, что за последний месяц участились случаи попадания туристических и рейсовых автобусов в ДТП. В частности, 28 июля в Оршанском районе опрокинулся в кювет рейсовый автобус с 12 пассажирами, а 27 июля 10 пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП под Минском.

В Оршанском районе перевернулся очередной туристический автобус В Оршанском районе рейсовый автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет

23 июля в Украине попал в аварию белорусский автобус компании Ecolines. Водитель автобуса уснул за рулем, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу, а затем опрокинулся в кювет. Никто из людей в аварии серьезно не пострадал.

20 июля в Николаевской области Украины рейсовый микроавтобус «Одесса-Гомель» врезался в грузовик – пять человек погибли.

9 июля автобус с белорусскими детьми опрокинулся по дороге на отдых в Болгарию. Водитель не справился с управлением и автобус вылетел в кювет. Серьезных травм никто не получил.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел рано утром 2 августа неподалеку от населенного пункта Светочевка Оршанского района.
 
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