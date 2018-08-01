Семья Шеремета подала в суд на бездействие генпрокурора Украины





Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко в деле о взрыве, совершенном два года назад.

Как сообщается, жена Шеремета Елена Притула требует признать ее потерпевшей.

Кроме того, она просит суд обязать главу Генпрокуратуры расследовать убийство журналиста как террористический акт. Отмечается, что Притула просила Луценко расследовать взрыв как теракт еще в феврале текущего года, однако ее обращение осталось без реакции.

Супруга Шеремета также просит суд допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.

Напомним, известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве в июле 2016 года. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышлеое убийство . Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.