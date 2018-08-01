​Минский полумарафон-2018: зарегистрировалось уже более 7 тысяч участников

Большой спортивный старт в День города. Уже более семи тысяч человек зарегистрировались на Минский полумарафон, 600 из них иностранцы. Подготовка идёт активно.

Сейчас проходят тренировки среди белорусских звёзд. Всего в забеге примут участие 35 тысяч спортсменов. Россия, Китай, Германия, Великобритания, Грузия, Австралия – это ещё не полный список стран-участниц. В этом году изменят трассу. Марафонцы побегут по так называемой «спортивной дороге». От музея истории Великой Отечественной войны свернут на проспект Победителей вдоль набережной. Здесь и минчане, и гости увидят самые значимые спортивные объекты. На финише, каждый получит медаль, а призёры – денежные призы.

Вадим Девятовкий, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики: «Мы рады этой активности, которая увеличивается с каждым годом. Мы рады ажиотажу. Минский полумарафон – это такой праздник, который действительно мотивирует людей для занятия спортом. Мы хотим показать больше Минска, какой он красивый. А тот участок, который добавляется вместо второго круга, просто шикарный».

В этом году Минский полумарафон пройдёт уже в четвертый раз. Старт главной дистанции (а это 21 км 97 м) будет дан ровно в девять утра. В День города будет не только бег, но и ярмарки, мастер-классы, хорошая музыка и даже шахматные площадки, а завершит вечер праздничный салют.