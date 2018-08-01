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Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта открывается 2 августа
Новый мультиспортивный форум пройдёт в Глазго и Берлине.
В программу включены турниры по семи летним видам спорта. Глазго примет соревнования по спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону, велоспорту, гольфу и водным видам. В столице Германии пройдёт турнир по лёгкой атлетике. Планируется, что объединённый чемпионат Европы по летним видам будет проводиться каждые четыре года. Команда, которая победит в общем медальном зачёте соревнований, получит специальный ККбок.
Завершится чемпионат Европы по летним видам спорта 12 августа. За медали поборются более 4,5 тысячи участников, в том числе и белорусы. В соревнованиях выступят наши ведущие спортсмены: легкоатлеты Иван Тихон, Алина Талай, Татьяна Холодович, гимнасты Андрей Лиховицкий и Василий Михалицын, гребцы Вадим Лялин, Елена Фурман, велосипедист Евгений Королёк и другие.
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Новый мультиспортивный форум пройдёт в Глазго и Берлине.
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