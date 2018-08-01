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Волонтеры Красного Креста предлагали прохожим воду

02.08.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Волонтеры Красного Креста предлагали прохожим воду
Волонтерские отряды УЗ «Свислочская ЦРБ» «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня», молодых инвалидов отделения дневного пребывания для инвалидов «Вместе – мы сила» на улицах города предлагали прохожим бесплатно воду. Также вручили методички, содержащие советы, как избежать теплового удара, как вести себя в жару, то есть, чем утолить жажду.  

 

 

Волонтеры Красного Креста предлагали прохожим воду

 

– Такую акцию мы проводим ежегодно в знойные дни, – рассказывает председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Пац. – Кроме того, по пятницам с 10.00 до 12.00 каждый желающий может прийти к нам по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 1, и попить воды. В этот день недели много людей приезжает в город из района. Таким образом мы готовы поддержать их, помочь утолить жажду.  

Волонтеры Красного Креста предлагали прохожим воду

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
 
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Волонтерские отряды УЗ «Свислочская ЦРБ» «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня», молодых инвалидов отделения дневного пребывания для...
 
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