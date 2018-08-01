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Волонтеры Красного Креста предлагали прохожим воду
02.08.2018 — Разное | Свислочская газета
– Такую акцию мы проводим ежегодно в знойные дни, – рассказывает председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Пац. – Кроме того, по пятницам с 10.00 до 12.00 каждый желающий может прийти к нам по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 1, и попить воды. В этот день недели много людей приезжает в город из района. Таким образом мы готовы поддержать их, помочь утолить жажду.
Марина ЯНЮК.
Фото автора.
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