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За ВДВ! День ВДВ 2018

02.08.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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День Воздушно-десантных войск или День десантника отмечается в начале последнего месяца лета, а именно 2 августа.

И об этом знает вся страна, ибо «голубые береты» отмечают свой день шумно и буйно, одним словом с размахом.

Тем более, запомнить эту дату не так уж сложно, ведь она зафиксирована в государственном календаре праздничных дней и не меняется каждый год. Так что и в 2018 году «крылатый десант» будет принимать поздравления 2 августа.

Между тем День десантника не является официальным выходным. Даже несмотря на важность его цели - повысить авторитет как Воздушно-десантных войск, так и вооруженных сил РФ в целом.

Кстати, в 2018 году ВДВ отмечают свой 88-й день рождения, точнее создания.

Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года. Именно в тот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. После этих маневров военные эксперты поняли необходимость ввода такого вида сил.

В итоге уже через год в Советском Союзе были сформированы первые десантные части, которые начали активно внедряться в Красную Армию. А в 1932 году десантные батальоны вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС).

Вообще, «голубые береты» достаточно долго - почти 15 лет - относились к ВВС. А в 1946 году они начали подчиняться непосредственно министру обороны, однако самостоятельным родом войск так и не стали: с тех пор ВДВ еще 45 лет входили в состав сухопутных войск.

Лишь в 1991 году «крылатый десант» получил самостоятельность. И именно тогда в нашей стране начали активно отмечать День ВДВ. Между тем десантники праздновали день создания своих войск и ранее, однако не так массово и весело.

Но официально Дня Военно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года, то есть до тех пор пока глава нашего государства не подписал указ, согласно которому День ВДВ получил официальный статус в РФ.


 
 
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День Воздушно-десантных войск или День десантника отмечается в начале последнего месяца лета, а именно 2 августа.
 
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