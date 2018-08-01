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Беларусь отменит уплату налогов в инвалюте, подготовила налоговые льготы для инвесторов – МНС

02.08.2018 16:10 — Разное | Интерфакс  
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Проект Особенной части Налогового кодекса (НК) Беларуси предусматривает отказ от уплаты налогов в иностранной валюте, в том числе налогов на добычу полезных ископаемых – нефти и калийной соли.

"В отношении налога на добычу полезных ископаемых с 2019 года ставки тоже не будут устанавливаться в долларах, а будут исключительно в белорусских рублях. Таким образом, мы практически по всему Налоговому кодексу отказываемся от уплаты налогов в валюте", - заявила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Силицкая.

Э.Силицкую цитирует госагентство БелТА.

Дедолларизация налоговой базы затронет также исчисление земельного налога (для общественно-деловой и производственной зон), который уплачивается в зависимости от выраженной в долларах США кадастровой стоимости. "С 2019 года исчисление земельного налога будет производиться без влияния изменений курса иностранных валют. Сегодня налог на землю (для общественно-деловой и производственной зон) рассчитывается, исходя из кадастровой оценки в долларах. С 2019 года мы от этого уходим - кадастровая стоимость всех земель будет определена в белорусских рублях", - сказала замминистра.

Она также сообщила, что в проекте НК предусмотрен новый механизм стимулирования инвесторов к реинвестированию полученной в Беларуси прибыли за счет снижения ставки налога на дивиденды. Так, если предприятие в течение 3 лет не распределяет, а реинвестирует прибыль, то ставка налога на дивиденды уменьшается в 2 раза – до 6% с традиционных 12%. Если прибыль реинвестируется в течение 5 лет, то инвестор освобождается от налога на дивиденды.

"С целью привлечения новых инвестиций в нашу страну по имущественным налогам предусмотрены новые стимулы - применение пониженных коэффициентов. Для инвесторов, которые строят гостиницы, открывают новые производства, такие стимулирующие механизмы помогают в успешной реализации проекта", - отметила Э.Силицкая.

Кроме того, по ее словам, Беларусь отказывается от повышенных ставок по налогу на недвижимость и по земельному налогу в 10-кратном размере, которые применяются при нецелевом использовании или несвоевременном возврате земельного участка. Планируется также отказ от 2-кратной ставки налога на недвижимость, если вводится сверхнормативный объект строительства. "Анализ показал, что практически все объекты вводятся с нарушением установленного срока. Это значит, законодательство в строительной сфере требует совершенствования, и налоговые механизмы к определению сроков ввода объектов в эксплуатацию не стимулируют к вводу объектов в сроки, предусмотренные проектной документацией. Следовательно, есть основания говорить об установлении новых подходов", - пояснила логику проекта Э.Силицкая.

В целом "повышения налогов не предусматривается, это однозначно", - подчеркнула замминистра. По ее словам, традиционная индексация ставок налогов в 2019 году составит 5,3% - прогнозируемый уровень инфляции.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Проект Особенной части Налогового кодекса (НК) Беларуси предусматривает отказ от уплаты налогов в иностранной валюте, в том числе налогов на добычу полезных...
 
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