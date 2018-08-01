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ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram в России

02.08.2018 16:07 — Разное | Интерфакс  
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram, сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков.

"Суд приступит к рассмотрению вашей жалобы, как только представится возможность. Вы будете уведомлены о любом решении, вынесенном судом по жалобе", - говорится в опубликованном адвокатом уведомлении от ЕСПЧ.

Ранее журналисты Олег Кашин и А.Плющев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу грозящей Telegram блокировки.

Заявители утверждают, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

По мнению О.Кашина и А.Плющева, при блокировке сервиса им придется отказаться от Telegram-каналов, являющихся важным способом распространения мнений по актуальным вопросам.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказал в принятии исковых заявлений О.Кашина и А.Плющева, в которых они требовали через суд признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей. Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к "Телеграму".

 
 
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram, сообщил руководитель...
 
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