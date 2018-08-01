Скончался актер Юрий Мартынов

Советский и российский актер театра и кино Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни, сообщает Государственный театр киноактера.

Мартынов служил в Государственном театре киноактёра с 1960 года. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Гусарская баллада", "Адъютант его превосходительства" и многих других.