В Ляховичах спасли аистят от Ведьмы

Сотрудники Ляховичского РОЧС спасли тонущих аистят из реки Ведьма, пишет "Ляховичский вестник" .

"В РОЧС позвонила взволнованная жительница райцентра и рассказала, что на Ведьме тонут аисты. Когда спасатели прибыли на место, то птицы без сил едва держались на воде", - описывает ситуацию издание.

Спасатели отреагировали на вызов и достали аистят из реки. "Пока птиц забрала ветлаборатория. Там крылатые наберутся сил и отправятся дальше доставлять по адресам детей и дарить счастье людям", - отметили в вестнике.







