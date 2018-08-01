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В Ляховичах спасли аистят от Ведьмы
Сотрудники Ляховичского РОЧС спасли тонущих аистят из реки Ведьма, пишет
"В РОЧС позвонила взволнованная жительница райцентра и рассказала, что на Ведьме тонут аисты. Когда спасатели прибыли на место, то птицы без сил едва держались на воде", - описывает ситуацию издание.
Спасатели отреагировали на вызов и достали аистят из реки. "Пока птиц забрала ветлаборатория. Там крылатые наберутся сил и отправятся дальше доставлять по адресам детей и дарить счастье людям", - отметили в вестнике.
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Сотрудники Ляховичского РОЧС спасли тонущих аистят из реки Ведьма, пишет "Ляховичский вестник". "В РОЧС позвонила взволнованная жительница райцентра и рассказала,...
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