Казахстанская делегация посещает БелАЭС, изучает опыт строительства

Представители Казахстана посещают Белорусскую АЭС, строящуюся под Островцом (Гродненская область), сообщает отдел информации и общественных связей станции.

"В рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ 1-2 августа Белорусскую АЭС посещают представители Республики Казахстан", - говорится в сообщении ОИОС.

Целью визита, уточняется там, является изучение опыта реализации национальной ядерной энергетической программы и проекта строительства Белорусской АЭС.

В состав делегации вошли сотрудники Департамента атомной энергии и промышленности министерства энергетики Казахстана, комитета по атомному и энергетическому надзору, АО "Казахстанские атомные электрические станции", НАК "Казатомпром".

Беларусь ведет строительство АЭС в 23 км от границы с Литвой, рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").