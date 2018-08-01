Топ-5 телевизоров, популярных сейчас в Беларуси

Недавно компания Sony анонсировала новое поколение топовых телевизоров Bravia Master Series. Точной цены производитель еще не указал, но низкой она точно не будет. Мы решили узнать, какие модели телевизоров популярнее всего среди белорусов, и с помощью сервисов KUPI.TUT.BY и Яндекс.Маркет составили подборку из пяти таких аппаратов.



Источник: pixaby

При составлении подборки мы ориентировались на первую пятерку телевизоров в названных выше интернет-сервисах, отсортированных по популярности в нашем регионе.





Диагональ экрана телевизора составляет 50 дюймов, разрешение — 4K (3840 на 2160 пикселей), индекс частоты обновления — 100 Гц. Угол обзора составляет 178 градусов, операционная система «умного» телевидения — Tizen. В Samsung заявляют, что благодаря технологии PurColour цвета на экране выглядят более естественно, в наличии есть также HDR. Мощность звуковой подсистемы — 20 Вт.

Главные плюсы устройства, по версии покупателей, — высокое разрешение дисплея, удобный пульт с голосовым управлением, быстрая операционная система и правильная цветопередача. Минусы — небольшое размытие картинки в динамических сценах и ограничения для просмотра видео в браузере.

Конкурирующая модель от LG. Ее диагональ экрана составляет 42,5 дюйма, разрешение — 3840 на 2160 пикселей, или 4K.





Матрица выполнена по технологии IPS, в наличии и поддержка HDR 10 и HLG. Последние нужны для вывода изображения с более широким динамическим диапазоном. Индекс частоты обновления составляет 60 Гц, операционная система — webOS 3.5. Суммарная мощность звуковой системы — 20 Вт.

К основным плюсам телевизора пользователи относят четкую картинку и звук, современный дизайн с элегантной подставкой на одной ноге, а также хорошее соотношение цены и качества. Минусы — не очень удобное меню настроек.







Популярная миниатюрная модель с экраном на 23,6 дюйма, разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей) и частотой обновления в 60 Гц. Мощность звука — 4 Вт (2×2 Вт). Максимальная яркость изображения — 200 кд/м2, контрастность — 3000:1. К сожалению, системы Smart-TV в этой модели не предусмотрено.

Главные достоинства телевизора, по мнению покупателей: демократичная цена, хорошие углы обзора по вертикали и горизонтали, высокое разрешение для своей диагонали. Минусы: слабый звук.





Еще одна небольшая 22-дюймовая модель, которая хорошо подойдет, например, для кухни. Разрешение панели — 1920 на 1080 пикселей, матрица — IPS, индекс частоты обновления — 60 Гц. Мощность мультимедийных динамиков — 10 Вт (2×5 Вт). Smart-TV нет.

Антибликовое покрытие экрана, максимальные углы обзора и скромные габариты — основные плюсы ТВ, по версии пользователей. К недостаткам относятся засветы в подсветке и эргономические просчеты вроде недостаточно хорошо зафиксированного экрана к передней раме.





4K-модель с экраном диагональю в 55 дюймов и поддержкой HDR10. Матрица выполнена по технологии IPS, частота обновления панели — 50 Гц, операционная система «умного» телевидения — webOS. Максимальная яркость картинки равняется 200 кд/м2, а мощность звука — 20 Вт.

К плюсам модели пользователи относят хорошую цену для модели разрешением 4K, матрицу с широким цветовым охватом и шустрым процессором, позволяющим с комфортом работать с системой Smart TV. Недостатки — отсутствие выхода для наушников и внешнего усилителя и бюджетный пульт дистанционного управления.