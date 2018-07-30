Внимание — пожароопасный период!

Согласно кратковременному прогнозу в ближайшие дни на большей части территории республики ожидается повышение средне суточнойтемпературы атмосферного воздуха до + 29°С, по югу до +31°С, преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по юго-западу страны, кратковременные дожди, возможны грозы.

В очередной раз МЧС напоминает, что на территории, прилегающей к жилым зданиям, общежитиям, гаражам, открытым стоянкам и хозяйственным постройкам, не допускается выжигание сухой растительности, разведение костров, сжигание мусора и отходов.

При выявлении фактов выжигания сухой травы и неосторожного обращения с огнем виновные лица привлекаются к административной ответственности. Согласно ст. 15.57 Кодекса РБ об административных правонарушениях за выжигание сухой травы, а также стерни и пожнивных остатков на корню на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках налагается штраф в размере от 1,8 до 7,2 млн. руб. А вот за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

После внесения изменений в правила пожарной безопасности допускается контролируемое разведение костров для сжигания мусора и отходов на специально подготовленных площадках. При этом площадки должны быть окаймлены очищенной от минерального слоя почвы полосой шириной не менее 25 сантиметров. Жечь отходы необходимо в безветренную погоду, под постоянным контролем, при обязательном наличии первичных средств пожаротушения и на безопасном расстоянии — 15 м от зданий и сооружений, 20 м от лесного массива и 30 м от мест, где складируется сено или солома. После сжигания мусора и отходов на площадках, горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления. Ни в коем случае нельзя при сжигании мусора использовать горючие жидкости, а также оставлять непотушенные костры, спички, окурки и другой мусор.

Чтобы не допустить загораний сухой растительности, постоянно очищайте от сухой травы, листьев и мусора приусадебные участки, не разводите костры вблизи дачных построек и частных жилых домовладений, не выбрасывайте в сухую траву незатушенные сигареты и спички.

Помните, что только ваша осторожность и здравый смысл помогут Вам избежать несчастных случаев и трагических последствий. Объясните Вашим детям, к чему может привести выжигание сухой травы, тем более что за последствия будут отвечать их родители. А если вы решили отдохнуть на природе, не оставляйте огонь без присмотра даже на короткое время.

По состоянию на 31 июля 2018 г. в республике зарегистрировано 1696 пожаров в природных экосистемах (309 лесных, 113 торфяных и 1274 пожара травы и кустарников), что на 15,1 % больше в сравнении саналогичным периодом 2017 года (из них 233 – в Брестской области, 39 –Витебской, 176 – в Гомельской, 217 – в Гродненской, 837 – Минская, 187– Могилевская и 7 – г.Минск), в результате которых 3 человека погибло, 2травмировано, уничтожено и повреждено 56 строений.

Кроме того, на водных объектах страны утонуло 218 человек (изних 23 несовершеннолетних), что на 32,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Дмитрий КОТОВИЧ,

инспектор ИНиПШарковщинского РОЧС