Программа праздничных мероприятий ко Дню строителя в гп. Красносельский





11 августа, в поселковом парке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя.

С 9.30 до 13.00 на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» пройдут спортивные соревнования.

С 18.00 до 22.00 в парке состоится концерт с участием артистов Гродненской областной филармонии и кавер-бенда.

22.00 – 00.00 – дискотека.

На протяжении дня будут работать торговые ряды, аттракционы, развлекательные площадки.