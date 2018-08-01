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Программа праздничных мероприятий ко Дню строителя в гп. Красносельский
02.08.2018 — Разное | Новости Волковыска
11 августа, в поселковом парке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя.
С 9.30 до 13.00 на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» пройдут спортивные соревнования.
С 18.00 до 22.00 в парке состоится концерт с участием артистов Гродненской областной филармонии и кавер-бенда.
22.00 – 00.00 – дискотека.
На протяжении дня будут работать торговые ряды, аттракционы, развлекательные площадки.
Были времена, как, например, в 2014 году, когда праздничные мероприятия
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11 августа, в поселковом парке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя. С 9.30 до 13.00 на стадионе ОАО...
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