Синоптики: жара спадет на следующей неделе





Согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные в Беларуси сохранится жаркая погода. На следующей неделе постепенно станет прохладнее.

В пятницу, 3 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут короткие дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26-31 градуса.

4 и 5 августа в Беларуси сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха ночью будет 13-19 градусов, днем – от 24 до 30.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в некоторые районы Беларуси дожди и грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью будет 12-18 градусов, днем – 22-28.

На следующий день короткие дожди с грозами пройдут преимущественно по северу республики. Температура воздуха ночью составит +11…+17. Днем будет +20…+25, в юго-западных районах страны — до +27.

