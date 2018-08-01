ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики: жара спадет на следующей неделе

02.08.2018 16:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Синоптики: жара спадет на следующей неделе

Согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные в Беларуси сохранится жаркая погода. На следующей неделе постепенно станет прохладнее.

В пятницу, 3 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут короткие дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26-31 градуса.

4 и 5 августа в Беларуси сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха ночью будет 13-19 градусов, днем – от 24 до 30.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в некоторые районы Беларуси дожди и грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью будет 12-18 градусов, днем – 22-28.

На следующий день короткие дожди с грозами пройдут преимущественно по северу республики. Температура воздуха ночью составит +11…+17. Днем будет +20…+25, в юго-западных районах страны — до +27.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные в Беларуси сохранится жаркая погода. На следующей неделе постепенно станет прохладнее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Осторожно: «узбекские» товары!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика