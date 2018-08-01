Какие профессии запрещены для женщин в Беларуси и почему

Например, сегодня профессия тракториста-машиниста - входит в список работ, на которых запрещается привлечение к труду женщин. Хотя в ХХ веке в средних школах Беларуси учащиеся 10-11-х классов, юноши и девушки, осваивали профессию «тракторист-машинист» в рамках обучения в УПК.

В настоящее время 181 профессия недоступна женщинам в Беларуси. Например, согласно списку тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин, белоруски не могут водить трактор или добывать уголь в шахтах.

Казалось бы, зачем женщинам претендовать на тяжелые «мужские» виды работ? «АиФ» поговорил с экспертами, которые высказали свое мнение о том, почему именно такая постановка вопроса устарела и зачем необходимо отменить список запрещенных профессий.

- Уже само наличие такого списка – это пример гендерных стереотипов в белорусском обществе и факт дискриминации, - убеждена директор Центра по продвижению прав женщин «Её права» Александра ДИКАН. - Введенный запрет значительно ограничивает женщин в профессиональном развитии и экономическом благополучии. Например, женщины в Беларуси не могут водить автобусы междугородних маршрутов или работать пожарными… Это абсурд, особенно в ситуации экономического кризиса, когда в регионах сложно найти работу. Данный список во многом препятствует женщинам не только делать то, что они хотят, но и получать достойную заработную плату.

Навязчивая забота?

Центр по продвижению прав женщин «Её права» предпринял попытку проанализировать некоторые аспекты существования данного запрета. Обзор был сфокусирован на нескольких проблемах.

- Список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин, разработан и применяется в связи с необходимостью заботы о здоровье женщин, поделилась Александра Дикан. – Но, во-первых, современный уровень развития медицинских исследований, в том числе и в области медицины труда, не позволяет вводить запреты и ограничения без представления доказательной базы в виде достоверных результатов медицинских исследований – доказательств этому в открытых источниках мы не нашли. Во-вторых, нами были проанализированы некоторые из запрещенных профессий. Иногда запреты представляются абсурдными с позиции здравого смысла и исторически сложившегося уклада жизни (как, например, запрет на сбор плодов с высоты выше 1,3 метра). Многие запреты являются устаревшими и гендерно дискриминирующими, они не позволяют осуществлять выбор сферы деятельности даже при наличии у некоторых женщин физических и профессиональных качеств, равных и/или превосходящих таковые у мужчин (работы по тушению пожаров, управлению тракторами, водолазные работы и пр.). В-третьих, навязчивая забота о здоровье женщин, формально оправдывающая существование списка запрещенных профессий, не имеет под собой фактических оснований. Например, статистические показатели мужского здоровья в Беларуси намного более угрожающие, чем женского. Средняя продолжительность жизни женщин согласно официальным статистическим данным на 10 лет дольше, уровни первичной инвалидности мужского населения трудоспособного возраста превышают аналогичные показатели у женщин в 1,7-2,2 раза.

Двойные стандарты?

Александра Дикан, оперируя данными обзора, привела доводы, почему, на ее взгляд, ряд профессий, традиционно считающихся в Беларуси мужскими, должны быть доступны женщинам.

- Одна из работ, на которых запрещен труд женщин, - заготовка плодов с подъемом на высоту выше 1,3 метра. Трудно понять логику данного запрета. На протяжении веков труд женщин в сельском хозяйстве был связан со сбором фруктов, в том числе и с деревьев. Владельцы собственных приусадебных хозяйств в Беларуси имеют плодовые деревья и ежегодно собирают урожай. Большая часть из них – женщины, и эта работа является частью их повседневной жизни. Данный запрет не учитывает того большого количества женщин, которые обладают ростом выше среднего и высокой выносливостью, а также трудно согласуется с традиционным укладом деревенской жизни в стране, является так называемым «двойным стандартом», когда «дома бесплатно эту работу выполнять можно, а за деньги – нельзя». На протяжении многих лет женщины активно участвовали и в других отраслях сельского хозяйства, например, работах, связанных с управлением тракторами. В средних школах Беларуси учащиеся 10-11-х классов, юноши и девушки, осваивали профессию «тракторист-машинист» в рамках обучения в УПК. К концу прошлого века число женщин, вовлеченных в данную сферу, постепенно снизилось: на 2240 сельскохозяйственных предприятиях Беларуси трудились 40 женщин-трактористок. Сегодня профессия тракториста-машиниста - входит в список работ, на которых запрещается привлечение к труду женщин.

Как известно, большую часть сельских жителей составляют женщины. Зачастую они – основные добытчики и кормильцы в семьях. В сельской местности профессия тракториста-машиниста одна из наиболее высокооплачиваемых. Поэтому очень важно предоставить женщинам возможности выбора более высокооплачиваемой работы в условиях тяжелой социальной и экономической ситуации в сельской местности. Запрет на управление тракторами для женщин не позволяет им честно конкурировать с мужчинами за более высокооплачиваемую работу в сельской местности.

Опыт соседей

Директор Центра социальных и гендерных исследований «Новая жизнь» (Украина) Евгения ЛУЦЕНКО подчеркнула: любой запрет нарушает права человека.

- Дискриминация недопустима, - высказала свою точку зрения эксперт. - Почему кто-то должен решать за женщину, где она будет работать? Если женщина имеет желание и физически готова к тому, чтобы трудиться в шахте, значит, ей нужно предоставить такую возможность! Никто не вправе лишать ее выбора и возможности иметь достойный заработок.

Евгения Луценко рассказала, что, например, в Украине приказ Минздрава о запрете на 458 профессии для женщин правительство отменило в декабре 2017 года. В список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых было запрещено применение труда женщин, входили различные профессии в сферах металлообработки, электротехнического и химического производства, лесозаготовительных работ. Ограничения были установлены и в военной службе, правоохранительной деятельности, в отраслях пищевого производства, транспорта, связи и сельского хозяйства. Важную роль в быстром принятии решения правительством по искоренению этой проблемы сыграли депутаты, которые заявили о скорейшей необходимости отмены списка.

МНЕНИЯ

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна КАНОПАЦКАЯ:

- Если работа считается небезопасной, то она в равной степени небезопасна для мужчин, женщин, взрослых, молодых и т.д. Важно обеспечить всем равные права на работу и равную защиту. Что касается списка запрещенных профессий для женщин, он однозначно должен быть отменен.

Член Республиканского Совета Белхимпрофсоюза по работе среди женщин Ольга ТИШУРОВА:

- Отменить список сейчас мы не готовы. Но мы готовы его пересмотреть и внести коррективы. Дело в том, что наши основные производства строились в 60-70-х годах ХХ века. Процесс модернизации сегодня идет планомерно, поступательно, но это вопрос времени и денег. Соответственно, не все рабочие места имеют безопасные условия труда с точки зрения влияния на здоровье человека (химический фактор, уровень шума и пыли, физическая нагрузка и т.д.). Белхимпрофсоюз выступает за создание равных прав и возможностей как для женщин, так для мужчин – тогда отпадет необходимость и в существовании подобного списка.