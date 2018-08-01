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В Республике Беларусь от утопления погибло 218 человек, в том числе 23 несовершеннолетних.

02.08.2018 18:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – один самых популярных видов отдыха у белорусов в жару. В выходные дни пляжи усыпаны взрослыми и детьми. И по статистике в эти же дни чаще всего идут на дно.

В Республике Беларусь от утопления погибло 218 человек, в том числе 23 несовершеннолетних.

По оперативным данным ОСВОД с начала года по 29.07.2018 г. в Республике Беларусь от утопления погибло 218 человек, в том числе 23 несовершеннолетних. Спасен 191 человек, из них 56 несовершеннолетних. На территории Брестской области за указанный период на водоемах погибло 43 человека из них три ребенка.

28.07.2018г. — оз. Белое, вблизи г. Белозерск при купании (правая нога была в гипсе) утонул мужчина 29 лет.

28.07.2018г. — база отдыха «Прови» вблизи д. Б.Косичи при купании утонул мужчина 46 лет.

29.07.2018г. — карьер Гершоны, г. Брест по ул. Черниговская, 15 при неизвестных обстоятельствах утонул
мужчина 34 года. Причины выясняются.

29.07.2018г. — карьер вблизи д. Кабаки, Берёзовский р-н при купании утонул мужчина 32 года.

29.07.2018г. — оз. Мульное, в 2-х километрах от д. Тышковичи Ивановский р-н при купании утонул мужчина 36 лет

29.07.2018г. — р. Щара, д. Дарево, Ляховичский р-н при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина 62 года. Причины выясняются.

Что же сделать, чтобы поход к водоему не закончился трагедией и ужасными воспоминаниями на всю жизнь?

Во-первых, нужно подготовиться самим. Во-вторых, поговорить с детьми.

Итак, вооружаемся правилами поведения.

Проводя время на берегу реки или озера, к любым неожиданностям нужно быть готовым. Если вы отдыхаете у воды, то дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь – нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор.

Наблюдайте за своими детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега. Объясните ребёнку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Малышей одних в воду отпускать категорически нельзя.

Объясните, как безопасно себя вести на воде и что делать, если кто-то начал тонуть. Не купайтесь на необорудованных пляжах. Научите ребёнка, что если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по телефону 101 или 112. Будьте осторожны. И, конечно же, сами соблюдайте эти правила – пример родителей всегда лучше всяких слов.

Может случиться, что в какой-то момент спасение утопающих может стать делом ваших рук, и вы к такому повороту событий должны быть готовы. О том, как правильно себя вести на воде и что делать, если кто-то начал тонуть, смотрите в обучающем видео МЧС.

По информации Ганцевичского РОЧС

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Теги: Брест
 
 
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Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – один самых популярных видов отдыха у белорусов в жару. В выходные дни
 
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